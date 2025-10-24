 Aller au contenu principal
Lisi voit son CA à neuf mois augmenter de 9%, cède Lisi Medical
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 14:05

Lisi, le spécialiste des fixations et composants d'assemblage, affiche un chiffre d'affaires cumulé en progression de 9,1% à 1,44 milliard d'euros pour les neuf premiers mois de 2025 (+11,3% à périmètre et changes constants).

Pour le troisième trimestre, la croissance s'établit à +10,7% par rapport à la même période de l'an dernier (+14,8% en organique), à 464,4 MEUR, 'avec des ventes à l'export toujours soutenues (72% du chiffre d'affaires)'.

Dans un contexte incertain, Lisi réaffirme sa confiance dans l'atteinte de ses objectifs 2025, à savoir une cinquième année consécutive d'amélioration des indicateurs clés, dont le résultat opérationnel courant, et le maintien d'un free cash-flow positif.

Par ailleurs, il annonce la signature d'un accord avec SK Capital pour la cession de sa division Lisi Medical. Sous réserve des dernières autorisations habituellement nécessaires, l'opération devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2025.

Valeurs associées

LISI
50,1000 EUR Euronext Paris +2,45%
