Liquidia en baisse après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Liquidia Corp ( LQDA.O ) recule de 2,8% à 85,6 dollars

** LQDA affiche un bénéfice de 74,72 millions de dollars au deuxième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 77,22 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net des produits a progressé de 170,4 millions de dollars, contre 6 millions de dollars l'année dernière, et dépasse les estimations de 168,54 millions de dollars, grâce notamment aux ventes de Yutrepia

** La société indique que son médicament contre l'hypertension, Yutrepia, a fait l'objet d'environ 5.900 ordonnances distinctes depuis son lancement en juin 2025

** À la clôture d'hier, le cours de l'action avait plus que doublé depuis le début de l'année