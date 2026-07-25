Lipper, unité de LSEG, examine une transaction affectant les données sur les flux des fonds obligataires

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Lipper, unité de London Stock Exchange Group (LSEG), a annoncé samedi qu’elle enquêtait sur une transaction d’un montant inhabituellement élevé concernant un fonds obligataire noté « investment grade », qui a faussé ses données globales sur les flux des fonds obligataires.

«Nous enquêtons sur cette affaire et avons identifié un flux important au sein de la catégorie "Short-Intermediate Investment Grade Debt" qui a eu un impact négatif sur l'univers des titres à revenu fixe», a déclaré un porte-parole de Lipper, ajoutant que de plus amples détails seraient fournis une fois les données validées.

Lipper, qui fournit des analyses et des données sur la performance des fonds, a retiré le fonds de son rapport hebdomadaire actuel sur les flux tant que l’examen est en cours, a précisé un porte-parole.

Le fournisseur de données sur les fonds a indiqué qu’il examinait la transaction afin de déterminer si le mouvement signalé reflétait un transfert ou un autre événement opérationnel.

Vendredi les données de Lipper ont montré que les fonds obligataires américains « investment grade » avaient enregistré 7,1 milliards de dollars de sorties nettes au cours de la semaine, soit le plus important retrait hebdomadaire jamais enregistré, après avoir subi une sortie journalière record de 8,2 milliards de dollars le 20 juillet.

Hors le fonds faisant l’objet de l’examen, les fonds américains notés « investment grade » ont affiché des entrées nettes de 1,54 milliard de dollars au cours de la semaine close le 22 juillet, selon un article de Bloomberg News publié vendredi.