Linedata Services annonce des revenus annuels en baisse, comme prévu
27/01/2026
L'éditeur de solutions globales et de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit estime que cette contre-performance est en ligne avec sa prévision d'activité fournie lors de la publication de ses revenus à neuf mois.
Dans le détail, le chiffre d'affaires récurrent de l'ensemble de l'exercice ressort à 133,1 MEUR, soit 78% du revenu total. Au quatrième trimestre, la prise de commande s'est établie à 22,2 MEUR, en légère hausse de 1,3% par rapport à la même période un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'année, le booking a reculé de 27,4%, à 57,3 MEUR.
Au niveau des perspectives, Linedata Services confirme une diminution ponctuelle de ses indicateurs de rentabilité opérationnelle en 2025, compte tenu de la baisse de revenu et de charges exceptionnelles liées à une cyberattaque.
