Linedata Services annonce des revenus annuels en baisse, comme prévu
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 18:17

Linedata Services a conclu l'exercice 2025 avec un chiffre d'affaires en baisse de 7,7%, ou de 6,1% à périmètre et change constants, pour un total de 169,6 millions d'euros.

L'éditeur de solutions globales et de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit estime que cette contre-performance est en ligne avec sa prévision d'activité fournie lors de la publication de ses revenus à neuf mois.

Dans le détail, le chiffre d'affaires récurrent de l'ensemble de l'exercice ressort à 133,1 MEUR, soit 78% du revenu total. Au quatrième trimestre, la prise de commande s'est établie à 22,2 MEUR, en légère hausse de 1,3% par rapport à la même période un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'année, le booking a reculé de 27,4%, à 57,3 MEUR.

Au niveau des perspectives, Linedata Services confirme une diminution ponctuelle de ses indicateurs de rentabilité opérationnelle en 2025, compte tenu de la baisse de revenu et de charges exceptionnelles liées à une cyberattaque.

