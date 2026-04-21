Linedata renforce partenariat avec NYFIX-Broadridge pour accélérer transition T+1 en EMEA/APAC

* Linedata renforce partenariat Global Services avec NYFIX de Broadridge pour faciliter mise en œuvre du règlement T+1 en EMEA et APAC. * Offre vise transition vers T+1 sur marchés européens et britanniques via plateforme entièrement externalisée intégrée à infrastructure post-négociation de NYFIX. * Collaboration cible gestionnaires d’actifs en Asie-Pacifique, Royaume-Uni, Europe afin de moderniser processus de middle-office. * Solution met l’accent sur réduction des risques opérationnels, avec détection des anomalies en temps réel et escalade automatisée. * Ensemble couvre cycle de vie complet d’une transaction, de la pré-exécution au règlement final. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Linedata Services SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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