 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 705,00
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Linedata : performance semestrielle en repli
information fournie par AOF 04/09/2025 à 18:30

(AOF) - Au premier semestre 2025, Linedata a enregistré un chiffre d’affaires de 86,6 millions d'euros, en diminution de 3,5% en données publiées. A périmètre et taux de change constants, la décroissance s’établit à 3,7%. L’Ebitda consolidé sur ce semestre ressort à 18,6 millions d'euros (21,5% du CA), soit une baisse de 3,3 millions d'euros par rapport à la même période de l’exercice précédent.

La diminution s'explique principalement par la baisse d'activité sur la période, un mix produits Asset Management intégrant une contribution plus forte du pôle services et des recrutements supplémentaires dans les zones géographiques clés.

Sur ce semestre, les dotations nettes aux amortissements & provisions sont quasi-stables à 6,4 millions d'euros, concourant à l'atteinte d'un résultat opérationnel de 12,3 millions d'euros, en repli de 20,6% par rapport au premier semestre 2024.

Le résultat net s'établit à 8 millions d'euros, soit un repli de 23,8%.

En outre, Linedata a informé le marché en date du 14 août dernier que le groupe avait été victime d'une cyberattaque, ayant pris la forme d'un cryptage malveillant de données hébergées sur un domaine de la business line Asset Management.

L'incident cyber étant survenu très récemment, il est encore trop tôt pour évaluer de manière précise l'impact potentiel sur l'activité et la performance financière du Groupe. La société informera le marché en cas d'évolution significative.

" Cet événement ne remet pas en cause les fondamentaux solides du groupe ni ses objectifs stratégiques de moyen terme ", a déclaré l'éditeur de logiciels, de services dédiés à l'industrie financière.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

LINEDATA SERVICES
60,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris minée par le retour du risque politique
    information fournie par AFP 04.09.2025 18:32 

    La Bourse de Paris a terminé en légère baisse jeudi, à revers des autres grandes places européennes, le retour du risque politique en France minant l'enthousiasme des investisseurs. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a perdu 0,27%, soit 20,79 points, ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe, hormis Paris, finit dans le vert avant le rapport sur l'emploi américain
    information fournie par Reuters 04.09.2025 18:24 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes, hormis Paris, ont terminé en hausse jeudi, tandis que Wall Street était également dans le vert, sur fond de poursuite de l'accalmie dans l'obligataire. À Paris, le CAC 40, plombé par Sanofi, a fini sur une ... Lire la suite

  • (De la gauche vers la droite) Le président du groupe Socialiste et Apparentés à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, le premier secrétaire du parti Socialiste (PS), Olivier Faure, le président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au Sénat, Patrick Kanner, et la députée européenne du groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates, Nora Mebarek, posent à leur arrivée à l'Hôtel de Matignon à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le Parti socialiste se place un peu plus au centre du jeu de l'après-Bayrou
    information fournie par AFP 04.09.2025 18:22 

    Reçu à Matignon jeudi, le PS s'est placé un peu plus au centre des discussions pour l'après-Bayrou, encouragé par les assurances de Laurent Wauquiez de ne pas censurer d'emblée un gouvernement socialiste. Renouvelant son offre de "discuter" sur la "base de travail" ... Lire la suite

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    Arkéa: bons résultats au premier semestre, incertitude pour l'avenir
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.09.2025 18:21 

    Le Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit deux caisses et plusieurs filiales du groupe Crédit Mutuel, a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 17% au premier semestre, mais craint que l'instabilité politique pèse sur l'activité dans les mois à venir. La banque, dont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank