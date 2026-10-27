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Linedata accélère sa croissance au troisième trimestre 2026
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 18:45

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L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit a réalisé un chiffre d'affaires de 121,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2026, quasiment stable en données publiées par rapport à la même période de l'année précédente. À taux de change et périmètre constants, l'activité de l'éditeur de solutions logicielles pour les secteurs de la gestion d'actifs, de l'assurance et du crédit progresse de 1,7%.

Après une fin d'année 2025 pénalisée par un incident de cybersécurité, le groupe confirme son redressement, avec une croissance organique qui s'accélère nettement au troisième trimestre, à 8,8 %, contre 0,5 % au deuxième trimestre. Les revenus récurrents progressent de 0,5 million d'euros, à 97,4 millions d'euros, et représentent désormais 80 % du chiffre d'affaires total, soit un point de plus qu'un an auparavant. Les prises de commandes augmentent parallèlement de 6,2 %, à 37,2 millions d'euros.

Dans l'Asset Management, l'activité Software affiche un chiffre d'affaires de 53,8 millions d'euros sur neuf mois, en léger recul de 0,8 % à données comparables, malgré un rebond de 14,9 % au troisième trimestre, favorisé par une base de comparaison liée à l'incident cyber de 2025.

Le pôle Services poursuit sa progression, avec une croissance organique de 6,9 % depuis le début de l'année, dont 9,4 % au troisième trimestre.

De son côté, le segment Lending & Leasing enregistre un chiffre d'affaires de 43,5 millions d'euros, en hausse de 2 % à données comparables.

Les prises de commandes progressent de 17,3 %, à 13,5 millions d'euros sur neuf mois.

Pour la suite de l'exercice, Linedata entend poursuivre ses efforts commerciaux afin de consolider sa croissance organique. Le groupe publiera son chiffre d'affaires annuel le 28 janvier 2027, après la clôture des marchés.

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LINEDATA SERVICES
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