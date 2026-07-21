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Lindt rassure sur ses prix, moins sur ses volumes, le titre recule
information fournie par AOF 21/07/2026 à 11:28

(Zonebourse.com) - Lindt & Sprüngli a fait état mardi d'une croissance organique inférieure aux attentes au titre de son premier semestre 2026, les hausses de prix pratiquées par le chocolatier suisse n'ayant pas réussi à compenser un net repli de ses ventes en volumes.

Le groupe basé à Kilchberg, au sud de Zurich, dit avoir réalisé des ventes de 2,33 milliards de francs suisses (2,52 milliards d'euros) sur les six premiers mois de l'année, alors que les analystes financiers anticipaient en moyenne 2,35 milliards.

Le chiffre d'affaires organique a progressé de 4,3%, en dessous de l'objectif de 4,8% qui avait été fixé par le consensus.

Si ses prix ont augmenté de 11,8% sur la période, ce dynamisme a été contrebalancé par un repli de 7,5% de ses volumes vendus, un recul attribué aux retombées géopolitiques sur le moral des consommateurs et les flux touristiques, tout particulièrement en Europe.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est quant à lui accru à 260,2 millions de francs suisses, soit une marge d'exploitation de 11,2%, contre 259,5 millions ou 11%, un an plus tôt.

A titre de comparaison, les analystes financiers prévoyaient en moyenne 247,7 millions.

Objectifs maintenus, mais les doutes persistent

Lindt & Sprüngli a une nouvelle fois confirmé son objectif d'une hausse de 4% à 6% de ses ventes à périmètre constant sur l'ensemble de 2026, assortie d'une amélioration de 0,2 à 0,4 point de pourcentage de sa marge opérationnelle.

Si le premier semestre de l'année contribue généralement peu aux résultats annuels du groupe, qui réalise la majeure partie de ses ventes pendant la période des fêtes de fin d'année, les analystes s'inquiétaient du repli des volumes et conditionnaient tout rebond boursier à une reprise des volumes.

"Lors de nos récents échanges avec les investisseurs, la question centrale portait sur la capacité du groupe à atteindre ses objectifs annuels dans un contexte de ralentissement probable de la croissance au second semestre, sur fond d'atténuation des effets prix", soulignent les équipes de Bernstein.

"A notre avis, la publication du jour risque de raviver ces inquiétudes", estime le bureau d'études.

Dans son communiqué, Lindt affirme avoir d'ores et déjà procédé à des ajustements de prix ciblés sur certains marchés et renforcé ses initiatives marketing pour le second semestre.

Vers 11h15, le cours de l'action ordinaire perdait 1,7% à 95 900 francs suisses tandis que le certificat de participation lâchait 1,8% à 9 420 francs.

Les deux titres accusent un repli de l'ordre de 17% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/07/2026 à 11:28:00.

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