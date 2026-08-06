Linde poursuit sa hausse, DZ Bank relève sa cible

(Zonebourse.com) - Linde se dirige vers une quatrième séance de hausse consécutive à New York ( 1,01%, à 496,02 dollars). Le titre du chimiste n'a plus connu la baisse depuis la présentation de ses comptes trimestriels, salués par DZ Bank.

Dans son étude, la banque allemande explique que le groupe a déroulé un trimestre conforme aux attentes et solide et souligne que la hausse des revenus ( 9,35%, à 9,289 milliards de dollars) provient à parts égales de la croissance des prix et des volumes.

Le bénéfice par action a quant à lui augmenté de 10%, pour atteindre 4,50 dollars, se situant dans le haut de la fourchette des prévisions. Seul bémol, la marge d'Ebit a enregistré un léger repli de 60 points de base à 29,5%, en raison d'effets exceptionnels comme des détours de transport dus au blocage du détroit d'Ormuz et de l'inflation des coûts dans les soins de santé aux Etats-Unis.

En parallèle, DZ Bank salue le carnet de commandes qui a été porté à un niveau record grâce à un grand projet dans les puces outre-Atlantique. Il a ainsi atteint 11 milliards de dollars ( 8% sur un an), dont 8,1 milliards de dollars sont sécurisés par des contrats à long terme, ce qui garantit des revenus fixes sur plusieurs années, rendant les bénéfices futurs très prévisibles.

Pour finir, les analystes ont confirmé leur recommandation à conserver sur le titre, tout en relevant leur cible de cours de 480 à 500 dollars.

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