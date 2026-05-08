Lime, soutenue par Uber, annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en Bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de l'analyste aux paragraphes 5 et 12) par Pritam Biswas

Lime, qui exploite un réseau de vélos et de trottinettes électriques et bénéficie du soutien d'Uber Technologies UBER.N , a annoncé une forte hausse de son chiffre d'affaires annuel dans son dossier de demande d'introduction en Bourse aux États-Unis.

La start-up basée à San Francisco n'a pas révélé les conditions de l'offre dans son dossier.

L'activité sur le marché américain des introductions en Bourse a rebondi après un ralentissement en début d'année lié à la volatilité des marchés boursiers et à la guerre au Moyen-Orient. De nombreux secteurs cherchent désormais à tirer parti de l'enthousiasme croissant des investisseurs.

Plusieurs fournisseurs d'infrastructures d'IA, des start-ups du secteur de la défense et des entreprises de biotechnologie ont récemment déposé des demandes d'introduction en Bourse aux États-Unis, soulignant la demande refoulée sur le marché des introductions en Bourse.

"Le dépôt de dossier de Lime reflète à la fois un marché des introductions en Bourse plus favorable et un profil d’entreprise plus solide que les années précédentes. Les solides performances des récentes introductions en Bourse ont contribué à rouvrir la fenêtre d’opportunité pour les entreprises capables de présenter des perspectives de croissance convaincantes", a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

Les analystes ont noté que les petites start-ups cherchaient à entrer en Bourse avant SpaceX, la société de fusées d’Elon Musk, car celle-ci devrait capter toute l’attention des investisseurs sur le marché des introductions en Bourse.

SpaceX a déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en Bourse le mois dernier, visant potentiellement une valorisation de 1.750 milliards de dollars.

SOUS LES PROJECTEURS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE

Limelorgne le marché boursier depuis de nombreuses années, même si plusieurs entreprises du secteur ont eu du mal à surmonter les obstacles réglementaires et les coûts élevés liés à leur activité, tandis que certaines ont même déposé le bilan, notamment l'opérateur de trottinettes électriques Bird.

Fondée en 2017 et désormais dirigée par l'ancien cadre d'Uber Wayne Ting, Lime propose la location à court terme de vélos et de trottinettes électriques. Au 31 décembre 2025, l'entreprise était présente dans environ 230 villes réparties dans 29 pays.

Lime a l'intention d'utiliser le produit de l'introduction en Bourse pour financer ses activités, rembourser l'intégralité de sa dette, et investir dans ou acquérir des technologies, des actifs ou de la propriété intellectuelle complémentaires.

La société a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 29,1 % pour atteindre 886,7 millions de dollars au cours de l'exercice clos en 2025 et a affiché un flux de trésorerie disponible positif pour la troisième année complète consécutive.

"Si la situation sous-jacente s'est nettement améliorée, la principale réserve est que la société reste déficitaire et que les investisseurs examineront de près si elle est capable de transformer ses chiffres d'affaires solides en une rentabilité plus constante", a déclaré Muehlbauer.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Jefferies figurent parmi les souscripteurs de l'offre. La société, qui a déposé sa demande sous le nom de Neutron Holdings, a l'intention de s'introduire au Nasdaq sous le symbole boursier "LIME".