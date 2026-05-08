Lime s'apprête à entrer en Bourse à New York

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Lime, qui exploite un réseau de vélos et de trottinettes électriques et bénéficie du soutien d'Uber Technologies UBER.N , a déposé vendredi une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis.