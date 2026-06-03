Lilly va réduire de moitié son investissement prévu de 2,3 milliards d'euros en Allemagne, a déclaré son directeur général à un journal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et une citation du directeur général)

Eli Lilly LLY.N va réduire de moitié son investissement initialement prévu de 2,3 milliards d'euros (2,67 milliards de dollars) en Allemagne, a déclaré le directeur général Dave Ricks au quotidien économique Handelsblatt.

Plus d'un milliard d'euros ont déjà été investis dans le site de production d'injections amaigrissantes à Alzey, dans l'État occidental de Rhénanie-Palatinat, a rapporté mercredi le quotidien économique allemand.

L'usine de haute technologie devrait toujours entrer en service en 2027, mais à capacité réduite et avec la moitié des 1.000 emplois prévus, ajoute l'article.

M. Ricks a déclaré que les fonds initialement prévus pour l'Allemagne seraient réaffectés à la Pennsylvanie aux États-Unis ou à un tout nouveau site.

“L'Europe n'est pas complètement écartée, mais les États-Unis sont l'option la plus logique”, a-t-il déclaré.

Cette décision fait suite à un projet de loi en Allemagne visant à plafonner les coûts en forte hausse du système d’assurance maladie obligatoire.

(1 $ = 0,8618 euro)