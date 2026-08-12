Lilly poursuit six entreprises en justice pour des ventes présumées illégales du retatrutide, un médicament expérimental contre l'obésité

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* Des poursuites judiciaires visent Aesthetic Envy, Astra, Legendary Peptides, Striker Pharmacy, Texas Peptides et Lone Star Peptide

* Lilly indique avoir signalé plus de 200 personnes et entités aux autorités de régulation et aux forces de l'ordre

* Les douanes américaines interceptent de plus en plus d'envois de produits GLP-1 illicites

par Robin Respaut

Eli Lilly LLY.N a annoncé mercredi avoir intenté six actions en justice contre des entreprises américaines qu’elle accuse de vendre illégalement sur le marché noir des versions de son médicament expérimental contre l’obésité, le retatrutide, intensifiant ainsi sa campagne contre les vendeurs non autorisés avant même que le médicament n’ait obtenu l’autorisation de mise sur le marché.

Le laboratoire pharmaceutique basé à Indianapolis a précisé que ces poursuites visaient diverses entités, notamment des pharmacies spécialisées dans la préparation magistrale, des spas médicaux et des vendeurs en ligne qui auraient commercialisé des produits à base de retatrutide auprès des consommateurs alors que ce médicament est encore en phase de développement clinique.

Le retatrutide fait toujours l’objet d’essais cliniques de phase 3 pour le traitement de l’obésité, du diabète de type 2 et d’autres pathologies associées. Aucune autorité de régulation n’a encore approuvé ce composé pour une utilisation chez l’homme, a précisé Lilly.

En juin, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a déclaré que les ventes de retatrutide et d’autres versions non approuvées de produits à base de GLP-1 aux consommateurs étaient illégales et ne pouvaient légalement faire l’objet d’une préparation magistrale.

"Ce qui est vendu sur le marché noir n’est pas un médicament: il s’agit d’un produit totalement non vérifié, non approuvé et qui ne vaut pas le risque", a déclaré le Dr David Hyman, directeur médical de Lilly, dans un communiqué. La demande de traitements contre l’obésité a alimenté un marché en ligne florissant pour des produits prétendant contenir des médicaments amaigrissants. Certains vendeurs ont commercialisé le retatrutide via des sites web, des publications sur les réseaux sociaux et des entreprises se présentant comme des prestataires médicaux, alors même qu’ils s’approvisionnaient auprès de fabricants non réglementés, a précisé Lilly.

La société a indiqué avoir signalé plus de 200 personnes et entités à la FDA, au ministère américain de la Justice, aux procureurs généraux des États, aux forces de l’ordre et aux organismes de réglementation des professions libérales.

Outre les poursuites judiciaires, Lilly a appelé les réseaux sociaux, les plateformes de commerce électronique, les prestataires de paiement, les sociétés de cartes de crédit, les entreprises de transport et les autorités de régulation à prendre des mesures plus fermes à l’encontre des vendeurs de produits à base de retatrutide non approuvés.

Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a déclaré à Reuters avoir intercepté plus de 690 envois – totalisant plus de 31.000 unités – de médicaments GLP-1 illicites au cours de l’exercice fiscal 2025. Au mois de juillet, ces chiffres ont plus que doublé, avec plus de 1.400 saisies et près de 90.000 flacons interceptés.

"Chaque fois qu’une personne prend l’un de ces produits, elle s’expose à un risque considérable", a déclaré le Dr Max Denning, vice-président associé et responsable du domaine thérapeutique "Sécurité des patients à l’échelle mondiale – Santé cardiométabolique" chez Lilly.

Selon Lilly, les six actions en justice ont été intentées contre Aesthetic Envy Cosmetic Centers, Astra LLC, Legendary Peptides, Striker Pharmacy, Texas Peptides et Lone Star Peptide Co.