Lilly en hausse après que son concurrent Novo a revu à la hausse ses prévisions pour 2026

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4 novembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N progresse de 2 % à 1 437,28 dollars

** Novo, concurrent de Lilly, a dépassé les attentes au troisième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation ajustés pour l'ensemble de l'année, tablant désormais sur une croissance comprise entre 2 % et une baisse de 2 % à taux de change constants, contre une fourchette initiale allant d'une stagnation à une baisse de 6 %

** Novo explique que l’amélioration de ses performances est due à une hausse des volumes, notamment pour son médicament contre l’obésité, le Wegovy

** « Pour Lilly, la forte demande de Wegovy renforce notre opinion selon laquelle les volumes de cette catégorie peuvent l'emporter sur la pression sur les prix à mesure que l'accès au traitement se généralise » – Geoffrey Meacham, analyste chez Citi

** Geoffrey Meacham estime que la pression persistante sur les médicaments injectables de Novo contre le diabète et l’obésité aux États-Unis renforce la position du tirzépatide de Lilly, le principe actif de son médicament injectable amaigrissant Zepbound

** L'action LLY affiche une hausse de 31 % depuis le début de l'année