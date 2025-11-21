 Aller au contenu principal
Lilly devient le premier fabricant de médicaments à atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars grâce à la demande de produits amaigrissants
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 17:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste, d'un graphique et de détails sur le portefeuille de Lilly dans le domaine de l'obésité; mise à jour des actions) par Mrinalika Roy

Eli Lilly LLY.N a atteint une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars vendredi, devenant ainsi le premier fabricant de médicaments à entrer dans le club exclusif dominé par les géants de la technologie et soulignant sa montée en puissance dans le domaine de l'amaigrissement.

L'augmentation de plus de 35 % de l'action de la société cette année a été largement motivée par la croissance explosive du marché des médicaments amaigrissants.

Au cours des deux dernières années, avec l'arrivée sur le marché de nouveaux traitements très efficaces contre l'obésité, cette catégorie est devenue l'un des segments les plus lucratifs du secteur de la santé.

Les ventes de tirzepatide de Lilly, commercialisé sous le nom de Mounjaro pour le diabète de type 2 et de Zepbound pour l'obésité, ont également dépassé Keytruda de Merck MRK.N en tant que médicament le plus vendu au monde.

Novo Nordisk NOVOb.CO était en tête au début, mais Mounjaro et Zepbound ont gagné en popularité et ont permis à l'entreprise d'éclipser sa rivale en termes de prescriptions.

Lilly a pris de l'avance en partie parce que le lancement de Wegovy par Novo en 2021 a été entravé par des pénuries d'approvisionnement, ce qui a donné à Lilly une marge de manœuvre pour gagner du terrain. Les médicaments de l'entreprise américaine ont également fait preuve d'une plus grande efficacité clinique , et Lilly a été plus rapide à augmenter sa production et à étendre sa distribution.

Les actions de la société, qui ont brièvement atteint un niveau record, se négociaient à 1 051 dollars, soit une hausse de près de 1 %.

Lilly se négocie actuellement à l'une des valorisations les plus élevées des grandes sociétés pharmaceutiques, soit environ 50 fois ses bénéfices prévus pour les 12 prochains mois, selon les données du LSEG, ce qui reflète les paris des investisseurs selon lesquels la demande de médicaments contre l'obésité demeurera forte.

Les actions ont également largement dépassé le marché des actions américain. Depuis le lancement de Zepbound fin 2023, Lilly a gagné plus de 75 %, contre une hausse de plus de 50 % du S&P 500 sur la même période.

Au cours du dernier trimestre, Lilly a enregistré des recettes combinées de plus de 10,09 milliards de dollars provenant de son portefeuille de médicaments contre l'obésité et le diabète, ce qui représente plus de la moitié de ses recettes totales, qui s'élèvent à 17,6 milliards de dollars.

"La valorisation actuelle témoigne de la confiance des investisseurs dans la durabilité à long terme de la franchise de santé métabolique de la société. Elle suggère également que les investisseurs préfèrent Lilly à Novo dans la course à l'armement contre l'obésité", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

En octobre, Lilly a relevé ses prévisions de revenus annuels de plus de 2 milliards de dollars à mi-parcours, en raison de l'augmentation de la demande mondiale pour ses médicaments contre l'obésité et le diabète.

Wall Street estime que le marché des médicaments amaigrissants représentera 150 milliards de dollars d'ici 2030, Lilly et Novo contrôlant ensemble la majorité des ventes mondiales prévues.

Les investisseurs se concentrent désormais sur l'orforglipron, le médicament oral de Lilly contre l'obésité, qui devrait être approuvé au début de l'année prochaine.

Dans une note publiée la semaine dernière, les analystes de Citi ont déclaré que la dernière génération de médicaments GLP-1 a déjà été un "phénomène de vente", et que l'orforglipron est prêt à bénéficier des "percées réalisées par ses prédécesseurs injectables".

MAINTENIR L'ÉLAN

Lilly devrait bénéficier d'un accord avec l'administration Trump et de ses milliards d'investissements prévus pour stimuler la production américaine.

Les analystes ont déclaré que l'accord sur les prix conclu avec la Maison Blanche pourrait peser sur les recettes à court terme, mais qu'il élargissait considérablement l'accès, ajoutant jusqu'à 40 millions de candidats potentiels au traitement de l'obésité aux États-Unis.

Lilly commence à ressembler à nouveau aux "Sept Magnifiques", a déclaré James Shin, directeur de la recherche sur les actions biopharmaceutiques à la Deutsche Bank, en faisant référence aux poids lourds de la technologie, notamment Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O , qui ont alimenté la plupart des rendements du marché cette année.

À un moment donné, les investisseurs l'ont considérée comme faisant partie de ce groupe d'élite, mais après des titres et des résultats décevants, elle a perdu la faveur des investisseurs.

Aujourd'hui, cependant, elle peut éventuellement constituer une alternative pour les investisseurs, en particulier compte tenu des récentes inquiétudes et de la faiblesse de certaines valeurs de l'IA, a-t-il ajouté.

Néanmoins, les analystes et les investisseurs surveillent si Lilly peut maintenir sa croissance actuelle alors que les prix de Mounjaro et de Zepbound sont sous pression, et si ses plans de mise à l'échelle, ainsi que son pipeline diversifié et ses transactions compenseront un éventuel resserrement des marges.

