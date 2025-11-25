 Aller au contenu principal
Ligue des champions: Marseille au pied du mur, Paris SG à la relance
information fournie par AFP 25/11/2025 à 07:06

Les attaquants de l'OM Igor Paixao (G) et Pierre-Emerick Aubameyang se congratulent après un but inscrit sur le terrain de Nice, en Ligue 1, le 21 novembre 2025 ( AFP / Valery HACHE )

Les attaquants de l'OM Igor Paixao (G) et Pierre-Emerick Aubameyang se congratulent après un but inscrit sur le terrain de Nice, en Ligue 1, le 21 novembre 2025 ( AFP / Valery HACHE )

Marseille doit réagir mardi contre Newcastle pour préserver son avenir en Ligue des champions, et le Paris Saint-Germain veut se relancer mercredi contre Tottenham après sa première défaite de la saison contre le Bayern, lors de la 5e journée de la phase de ligue.

En difficulté en Ligue 1, Monaco espère enchaîner une deuxième victoire contre un adversaire à sa portée, le débutant chypriote de Pafos FC, mercredi, lors d'une journée marquée par le grand choc entre les deux premiers du classement, Arsenal-Bayern Munich.

Mémoire heureuse. Les deux vainqueurs français de la C1 retrouvent des adversaires qui leur laissent de bons souvenirs.

Ceux de l'OM ont plus de vingt ans, une demi-finale retour de Coupe de l'UEFA remportée contre les Magpies (2-0) dans un Vélodrome incandescent avec un doublé mythique de Didier Drogba.

Les Olympiens peuvent invoquer les mânes de cette campagne 2004 pour revenir dans la course à la qualification après trois défaites et une seule victoire en quatre journées. Pour l'heure, l'équipe de Roberto De Zerbi (25e) est juste en dessous de la barre de qualification (la 24e place).

Didier Drogba auteur d'un doublé avec l'OM lors de la demi-finale retour de Coupe de l'UEFA contre Newcastle, le 6 mai 2004 au stade Vélodrome ( AFP / GERARD JULIEN )

Didier Drogba auteur d'un doublé avec l'OM lors de la demi-finale retour de Coupe de l'UEFA contre Newcastle, le 6 mai 2004 au stade Vélodrome ( AFP / GERARD JULIEN )

Attention toutefois à Newcastle (6e), qui revient en forme en Premier League après un début de saison raté, à l'image de sa victoire samedi contre Manchester City (2-1) avec un doublé de Harvey Barnes. En C1, le club anglais reste sur trois succès.

- Une chance pour Monaco -

Le bon souvenir anglais du PSG est bien plus récent: la Super Coupe d'Europe remportée contre Tottenham (2-2, 4 t.a.b. à 3) en août.

Contrairement à l'OM, Paris (5e) fait la course dans le peloton de tête mais la défaite à domicile contre le Bayern Munich (2-1) a fait tâche et les champions d'Europe ont besoin d'un succès pour rester dans la course aux huit premières places, qui qualifient directement pour les 8e de finale.

Les Spurs (10e) sont à la peine en Premier League, étourdis par leur grand rival Arsenal (4-1), dimanche, leur deuxième défaite de novembre contre un grand rival londonien après celle contre Chelsea (1-0).

Monaco bénéficie d'un programme plus clément. Après sa première victoire européenne de la saison près du cercle polaire à Bodoe Glimt (1-0), l'ASM se rend chez un autre bizuth de la C1, Pafos.

Le club de la Principauté est revenu dans les clous (19e) mais il traverse une crise sportive en L1, où il reste sur trois défaites consécutives et même deux 4-1, à domicile contre Lens et à Rennes. Et le PSG débarque à Louis II samedi...

L'entraîneur belge de l'AS Monaco Sébastien Pocognoli lors d'un match de Ligue 1 à Rennes, le 22 novembre 2025 ( AFP / Lou BENOIST )

L'entraîneur belge de l'AS Monaco Sébastien Pocognoli lors d'un match de Ligue 1 à Rennes, le 22 novembre 2025 ( AFP / Lou BENOIST )

Les hommes de l'entraîneur belge Sébastien Pocognoli ne doivent pas sous-estimer Pafos, qui les suit au classement (20e) et vient de s'offrir la première victoire de son histoire en C1 contre Villarreal (1-0).

- Choc Arsenal-Bayern -

Au-delà des clubs français, le clou de la soirée reste Arsenal-Bayern, entre les deux rouleaux compresseurs qui règnent sur leur compétition nationale et l'Europe.

Les Gunners n'ont perdu qu'un seule fois cette saison, fin août contre Liverpool (1-0), et le Rekordmeister n'a concédé qu'un seul nul de toute la saison. Les hommes en forme s'appellent Eberechi Eze côté Arsenal, auteur d'un triplé contre les Spurs, et Michael Olise côté munichois, qui a signé un doublé et trois passes décisives contre Fribourg (6-2).

D'autres affiches alléchantes opposent Chelsea à Barcelone et l'Atlético Madrid à l'Inter Milan.

Blues contre Blaugranas à Stamford Bridge, le duel réveille chaque fois le souvenir de l'arbitrage calamiteux du Norvégien Tom Henning Ovrebo de la demi-finale retour de 2009 (1-1, 0-0 à l'aller).

Atlético-Inter oppose deux équipes réputées pour leur défense de fer, mais celle des Colchoneros a perdu un peu de sa superbe cette saison: les hommes de Diego Simeone ont encaissé neuf buts en C1 et 11 en Liga, et l'Inter, qui retrouve son international français Marcus Thuram après six semaines sur le flanc, un seul.

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappe lors d'un déplacement à Elche, en Liga, le 23 novembre 2025 ( AFP / JOSE JORDAN )

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappe lors d'un déplacement à Elche, en Liga, le 23 novembre 2025 ( AFP / JOSE JORDAN )

Enfin, le Real Madrid de Kylian Mbappé est attendu dans l'ambiance électrique du Pirée par l'Olympiakos, et deux clubs de légende en crise s'affrontent, à savoir l'Ajax et le Benfica, toujours bloqués à zéro points aux deux dernières places de la ligue.

Sport

