Xabi Alonso sur la sellette au Real selon des médias espagnols

Xabi Alonso sur la sellette au Real selon des médias espagnols

Il y a des hauts et des Valdebebas !

Selon plusieurs médias espagnols, Xabi Alonso serait dans la panade. Après le match nul contre Elche ce week-end (2-2), l’entraîneur du Real Madrid est mis en cause pour des performances pas au top depuis la victoire contre Barcelone (2-1), fin octobre. L’entraîneur fête ses 44 ans ce mardi, et aurait bien besoin d’une victoire au Pirée pour gagner du crédit. Le Real reste sur trois matchs sans victoire, en comptant notamment son revers en Ligue des champions contre Liverpool (0-1).…

UL pour SOFOOT.com