 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stress post-traumatique, dépression, violences : l'état de santé "alarmant" des prostituées
information fournie par AFP 25/11/2025 à 10:01

Une prostituée dans le Bois de Boulogne le 2 mars 2012 à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Une prostituée dans le Bois de Boulogne le 2 mars 2012 à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Violences sexuelles, syndrome de stress post-traumatique, dépression : une enquête publiée mardi lève le voile sur l'état de santé "alarmant" des personnes prostituées en France, un volet jusque-là peu documenté.

Menée en partenariat avec l'Inserm et Sorbonne Université, l'étude Aspire (Accès aux soins, Santé et Prostitution) a été conduite auprès de 258 personnes majeures en situation de prostitution ou l'ayant été dans une trentaine de villes.

Les résultats sont sans appel : sur les 258 personnes ayant répondu (dont 238 femmes, 12 personnes trans et 8 hommes), la quasi totalité (95%) déclarent avoir subi une violence, sexuelle dans 85% des cas.

Elles sont 85% à déclarer avoir été forcées à des actes par un client au moins une fois et 65% à avoir été violentées physiquement et forcées par leurs proxénètes à des actes dont elle n'avaient pas envie.

Soixante-huit pour cent des personnes interrogées révèlent avoir entre un et six problèmes de santé, parmi lesquels hypertension, diabète, maux d'estomac, infection urinaire.

Une prostituée au bois de Vincennes le 30 mars 2024, à l'est de Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Une prostituée au bois de Vincennes le 30 mars 2024, à l'est de Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Sur le plan de la santé mentale, 62,5% présentent des symptômes de stress post-traumatique - contre 5 à 12% de la population générale ou contre un quart des militaires ayant participé à une guerre.

La moitié souffrent de troubles dépressifs et 72% souffrent au moins d'un trouble alimentaire et de troubles du sommeil, selon cette étude pilotée par le Mouvement du Nid, qui milite de longue date en faveur de l'abolition de la prostitution.

- Troubles du sommeil -

"Les personnes prostituées ont vraiment une santé physique et santé mentale détériorées par rapport à la population globale", souligne Fabienne El Khoury, chercheuse en épidémiologie sociale à l'Inserm qui a contribué à l'étude.

Or, pendant longtemps, leur "état de santé, qui est alarmant, a souvent été réduit à leur santé sexuelle et à la lutte contre les infections et maladies sexuellement transmissibles, il y a urgence à regarder leurs besoins dans leur ensemble et mieux les accompagner", ajoute-t-elle.

Une prostituée attend des clients dans sa camionnette près de Lyon le 12 janvier 2023 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Une prostituée attend des clients dans sa camionnette près de Lyon le 12 janvier 2023 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

En matière de santé sexuelle, 66% des personnes interrogées ont dit se faire dépister au moins une fois par an, 59% ont eu recours à au moins une interruption volontaire de grossesse (IVG) contre 22% de la population féminine générale, et 27% ont subi une excision.

Seules 5,5% ont fait mention d’usage de substances psychoactives (hors tabac, alcool et cannabis) dans l’année écoulée.

Sur le terrain, l'accès au soin reste un parcours semé d'obstacles, entre barrière de la langue (96% de personnes interrogées sont d'origine étrangère), précarité économique et violences médicales.

A cela s'ajoutent les freins psychologiques (honte, crainte d’être jugées, tabou culturel sur la santé mentale, infiltration psychique des agresseurs qui les culpabilise...).

- Formation -

Aujourd'hui âgée de 29 ans, Alexine, qui s'est prostituée étudiante pendant deux ans, initialement pour pouvoir payer son loyer, n'a parlé de sa situation "ni à l'époque ni aux médecins qui me suivent aujourd'hui pour mon inflammation de la thyroïde".

Pendant sa période de prostitution, la jeune femme a vu "sa dépression s'accentuer", s'est "mise à boire beaucoup, à se scarifier" mais n'a réussi à mettre des mots dessus qu'une fois qu'elle s'en "est sortie".

L'étude dresse une série de préconisations, appelant notamment à former les professionnels de santé "aux conséquences traumatiques" de la prostitution.

"Il faut que les professionnels soient en capacité de lire la situation dans laquelle la personne rescapée ou encore en situation de prostitution se trouve", souligne Pauline Spinazze, coordinatrice de l'étude pour le Mouvement du Nid.

"Peut-être qu'elle est en situation de dissociation traumatique, peut-être qu'il y a un mécanisme psychotraumatique de déni ou de conduite d'évitement ou de mise en danger qui vont être appliquées", ajoute-t-elle.

Autre mesures préconisées, l'accès à l'aide médicale d'Etat (AME) - "encore trop souvent refusé" -, un renforcement du nombre de psychologues et de psychiatres et une augmentation du nombre de centres régionaux du psychotraumatisme.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député socialiste, à l'Assemblée nationale le 12 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Faure (PS) pense toujours possible un vote du budget avant fin décembre
    information fournie par AFP 25.11.2025 10:25 

    "Je pense que nous allons y arriver", a déclaré mardi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, à propos d'une adoption des budgets de l'État et de la Sécurité sociale par le Parlement avant fin décembre. "Nous avons besoin de faire avancer le pays ... Lire la suite

  • Violences à l’égard des femmes : "Qui arrêtera la violence ?"
    Violences à l’égard des femmes : "Qui arrêtera la violence ?"
    information fournie par France 24 25.11.2025 10:23 

    A la Une de la presse ce mardi 25 novembre, la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Vers un retour du service militaire obligatoire en France ?. Et une maladie rare stoppée grâce à une thérapie unique.

  • Des habitants évacués d'un immeuble à Kiev pendant un bombardement russe, le 25 novembre 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )
    Nouvelle nuit d'attaques aériennes massives en Ukraine et en Russie
    information fournie par AFP 25.11.2025 10:14 

    L'Ukraine comme la Russie ont fait état mardi matin de frappes aériennes "massives" sur leurs territoires, avec au moins six morts côté ukrainien, où le secteur énergétique et la capitale Kiev ont de nouveau été visés, et trois morts dans la région russe de Rostov. ... Lire la suite

  • Des voitures en circulation sur une route du centre de Milan
    Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, selon l'ACEA
    information fournie par Reuters 25.11.2025 10:11 

    par Marleen Kaesebier (Reuters) -Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, les voitures électriques (VE) dépassant les immatriculations de véhicules à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank