Présidentielle 2027 : Jordan Bardella vainqueur au second tour quel que soit son adversaire, selon un sondage

C'est Édouard Philippe qui serait battu avec l'écart le moins important au second tour. Jean-Luc Mélenchon ne recueillerait que 26% des voix su second tour.

Jordan Bardella à Paris, le 19 novembre 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, serait élu président de la République, quel que soit son adversaire du second tour, si le scrutin se déroulait dimanche dimanche prochain, selon un sondage Odoxa-Mascaret publié mardi 25 novembre et réalisé pour Public Sénat et la presse régionale.

Il dominerait largement le premier tour dans les deux configurations retenues : la première avec Édouard Philippe (17%) en candidat du bloc central, qui serait qualifié pour le second tour face à un président du Rassemblement national à 35%. La seconde avec Gabriel Attal (11%) en candidat du bloc central avec un Jordan Bardella à 36%. Gabriel Attal serait alors devancé par Raphaël Glucksmann (14,5%) et par Jean-Luc Mélenchon (12%).

Au second tour, Jordan Bardella l'emporterait face à Édouard Philippe par 53% contre 47%, alors que l'ancien Premier ministre devançait le président du RN dans ce même baromètre en avril (54% contre 46%), selon Odoxa.

Jordan Bardella l'emporterait face à Raphaël Glucksmann par 58% contre 42%.

L'institut a par ailleurs testé les hypothèses de second tour entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon et entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, compte-tenu "des marges d'erreurs statistiques" dans les configurations testées au premier tour.

Jean-Luc Mélenchon largement battu au second tour

Le président du RN l'emporterait par 74% contre 26% pour le leader de la France insoumise et par 56% contre 44% face au secrétaire général de Renaissance. Au premier tour, Raphaël Glucksmann devance Jean-Luc Mélenchon de 2,5 points dans les deux configurations testées.

Le président des Républicains (LR) Bruno Retailleau recueillerait 8% des voix au premier tour si le candidat du bloc central était Édouard Philippe, et 10% si celui-ci était Gabriel Attal.

Marine Le Pen, dont la candidature est liée à son sort judiciaire , n'est pas testée dans ce sondage. Jordan Bardella, lui, est préféré tant auprès des Français que des sympathisants du RN (+7 points), selon Odoxa.

Par ailleurs, Emmanuel Macron gagne un point en un mois, à 21% d'opinions favorables, ce qui lui permet de quitter son plancher historique dans ce baromètre. Le Premier ministre Sébastien Lecornu gagne de son côté 6 points, à 36% d'opinions favorables.

Enquête réalisée les 19 et 20 novembre auprès, s'agissant des intentions de vote, d'un échantillon de 1.300 Français représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, dont 1.206 inscrits sur les listes électorales (méthode des quotas). Marge d'erreur entre 1,5 et 3,5 points.

Pour les cotes de popularité, enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.000 Français représentatif de la population âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas). Marge d'erreur de 2,5 à 3 points.