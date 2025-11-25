«J'aime bien voir mes joueurs se battre entre eux », estime David Moyes

Fight Club ?

Au rayon des cartons rouges stupides, celui d’Idrissa Gueye peut être placé très haut. Idrissa Gueye a été expulsé dès la 13 e minute de Manchester United-Everton pour avoir tarté Michael Keane, son propre coéquipier. Il lui reprochait son retour un peu trop lent dans la surface. Everton s’est ensuite imposé, et Idrissa Gueye s’est excusé. Sur Instagram, bien sûr : « J’assume pleinement la responsabilité de ma réaction , écrit-il après avoir dit pardon à Michael Keane et à l’ensemble du club. Ce qui s’est passé ne reflète pas qui je suis ni les valeurs que je défends. Les émotions peuvent être fortes, mais rien ne justifie un tel comportement. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. » …

