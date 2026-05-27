LightOn signe un contrat de trois ans avec Infocom'94 pour déployer une IA souveraine

Le spécialiste français de l'IA sécurisée pour les données sensibles annonce la signature d'un contrat de trois ans avec Infocom'94, syndicat mixte et opérateur public numérique d'Île-de-France. Celui-ci mutualise la gestion informatique de 26 collectivités représentant près de 463 000 habitants.

Ce partenariat permettra à Infocom'94 d'intégrer les solutions d'intelligence artificielle de LightOn au sein des services numériques des collectivités adhérentes, avec une priorité clairement affichée : garantir la souveraineté et la confidentialité des données citoyennes.

À l'issue d'une phase d'étude de marché et d'évaluation concurrentielle, Infocom'94 a retenu LightOn pour la performance de ses solutions, mais aussi pour sa capacité à répondre aux exigences de souveraineté imposées aux acteurs publics.

"Nous avons choisi LightOn parce que c'était l'équipe fiable, réactive et à l'écoute avec laquelle nous voulions construire dans la durée", explique Vincent Kerbiquet, directeur d'Infocom'94. "Les données publiques citoyennes que nous hébergeons ne doivent pas sortir du périmètre concerné. LightOn était structurellement le mieux positionné pour répondre à cette contrainte."