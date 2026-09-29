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LightOn : Résultats du 1 er semestre 2026 et nouvelle feuille de route stratégique pour accélérer les ventes et changer d’échelle.
information fournie par Boursorama CP 29/09/2026 à 17:45

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Communiqué de presse LIGHTON

Résultats du 1er semestre 2026 et nouvelle feuille de route stratégique pour accélérer les ventes et changer d’échelle.

● Chiffre d’affaires en hausse de +51%, porté par les ventes de licences
● Résultat d'exploitation stable bénéficiant d’une bonne maîtrise des coûts
● Recentrage commercial vers le Search et clarification de l’offre
● Nouvelle feuille de route stratégique pour accélérer les ventes et préparer le changement d’échelle

Au 30 juin 2026, le chiffre d’affaires s’élève à 1,1 M€, en progression de +51%, porté par les ventes de licences Paradigm en hausse de 34% par rapport au 1er semestre 2025. L’activité est principalement réalisée en France.

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