LightOn : Résultats du 1 er semestre 2026 et nouvelle feuille de route stratégique pour accélérer les ventes et changer d’échelle.

Communiqué de presse LIGHTON
Résultats du 1er semestre 2026 et nouvelle feuille de route stratégique pour accélérer les ventes et changer d’échelle.
● Chiffre d’affaires en hausse de +51%, porté par les ventes de licences
● Résultat d'exploitation stable bénéficiant d’une bonne maîtrise des coûts
● Recentrage commercial vers le Search et clarification de l’offre
● Nouvelle feuille de route stratégique pour accélérer les ventes et préparer le changement d’échelle
Au 30 juin 2026, le chiffre d’affaires s’élève à 1,1 M€, en progression de +51%, porté par les ventes de licences Paradigm en hausse de 34% par rapport au 1er semestre 2025. L’activité est principalement réalisée en France.
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