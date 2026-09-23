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LightOn renouvelle son financement obligataire auprès des mêmes partenaires financiers pour un montant nominal maximum de 4 millions d’euros, et étend ainsi son horizon de trésorerie
information fournie par Boursorama CP 23/09/2026 à 19:56
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LightOn renouvelle son financement obligataire auprès des mêmes partenaires financiers pour un montant nominal maximum de 4 millions d’euros, et étend ainsi son horizon de trésorerie
● Financement par 2 émissions obligataires pouvant atteindre 4 millions d’euros en valeur nominale et 3,7 millions d’euros en prix de souscription
● Encaissement immédiat de 1,8 millions d’euros
● Horizon de trésorerie étendu jusqu’à septembre 2027

LightOn (FR0013230950 - ALTAI) annonce aujourd’hui la signature d’un nouveau financement obligataire, dans la continuité de celui annoncé le 13 avril 2026 , souscrit par un groupe d’investisseurs européens et l’extension de son horizon de trésorerie jusqu’à septembre 2027.

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