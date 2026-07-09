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LIGHTON fait évoluer sa gouvernance avec la nomination de Jean-Philippe Baert en tant que Directeur Général et de Marie de Lauzon en tant que Présidente du Conseil d'administration.
information fournie par Boursorama CP 09/07/2026 à 19:30

Communiqué de presse LIGHTON

LIGHTON fait évoluer sa gouvernance avec la nomination de Jean-Philippe Baert en tant que Directeur Général et de Marie de Lauzon en tant que Présidente du Conseil d'administration.

LightOn, acteur européen de premier plan de l’IA générative pour les entreprises et le secteur public, annonce que le Conseil d’administration, réuni ce jour, a pris acte de la démission d’Igor Carron de ses fonctions de Président-directeur général, ainsi que de son mandat d’administrateur.

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