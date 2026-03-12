Communiqué de presse LIGHTON



LightOn enrichit sa plateforme Paradigm d’un accès web en temps réel grâce à un partenariat stratégique avec Linkup.



LightOn, acteur français de référence de l’IA sécurisée pour données sensibles, annonce un partenariat stratégique avec la start-up française Linkup, spécialisée dans la recherche web conçue pour les applications d’IA.



Dans le cadre de cet accord, LightOn intègre la technologie de Linkup au sein de sa plateforme d’IA générative, Paradigm, afin de compléter ses capacités avancées d’analyse de documents internes par un accès structuré et fiable aux informations disponibles en ligne, tout en s’appuyant sur une chaîne technologique européenne maîtrisée de bout en bout.