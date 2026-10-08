Communiqué de presse LIGHTON



LightOn dévoile LightOnOCR-3, une famille de modèles de référence mondiale en intelligence documentaire



LightOn présente LightOnOCR-3, une famille de modèles d’IA qui affiche des résultats parmi les meilleurs au monde sur les benchmarks, devant les modèles concurrents américains et chinois, avec des performances à l’état de l’art sur les documents en français et la reconnaissance de l’écriture manuscrite. Dans la continuité de LightOnOCR-2, ces modèles vont au-delà de la reconnaissance de texte pour décrire les images, extraire les données des graphiques et préserver la structure des documents. Disponibles en versions de 0,8 milliard et 4 milliards de paramètres sous licence Apache 2.0, ils permettent aux organisations de transformer des documents complexes en informations exploitables, pour une fraction du coût des modèles concurrents.