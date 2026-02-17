Liftoff, soutenue par Blackstone, dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Liftoff Mobile, soutenue par Blackstone BX.N , a déposé mardi une demande confidentielle d'introduction en bourse aux États-Unis, après avoir retiré ses projets plus tôt dans la journée.
