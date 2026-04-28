LifeStance Health en hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap

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28 avril - ** Les actions de LifeStance Health LFST.O , prestataire de soins de santé mentale, ont progressé de 5,9 % à 7,70 dollars avant l'ouverture, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY dans le courant de la semaine ** LFST remplacera Golden Entertainment GDEN.O dans l'indice SPCY à compter du vendredi 1er mai, a annoncé S&P Dow Jones Indices lundi soir ** L'opérateur de casinos GDEN est en cours d'acquisition par son directeur général Blake Sartini et Vici Properties

VICI.N dans le cadre d'une transaction de 1,16 milliard de dollars qui devrait être finalisée vers le 30 avril

** L'analyste de Stephens, Melissa Roberts, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 26 millions d'actions LFST, ce qui implique environ 12 jours de demande d'achat

** Les performances historiques des nouveaux ajouts à l'indice S&P 600 Health Care .SPSMCA suggèrent que LFST devrait surperformer entre l'annonce et l'ajout, la majeure partie de cette surperformance étant attendue le 28 avril, a déclaré Mme Roberts

** Au cours des dix dernières années, les nouveaux ajouts ont surperformé le SPSMCA de 8,2 % en moyenne le lendemain de l'annonce et de 8,9 % entre l'annonce et l'ajout, a-t-elle précisé

** LFST, basée à Scottsdale, en Arizona, compte environ 387,8 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 2,8 milliards de dollars

** La société de capital-investissement TPG TPG.O est le principal actionnaire de LFST avec environ 140 millions d'actions, selon LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à lundi, l'action LFST a progressé de 3 %, dont une hausse de 14 % ce mois-ci

** La note moyenne de 11 analystes est « acheter »; le cours cible médian est de 10 dollars