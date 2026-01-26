 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Libye : TotalEnergies prolonge les concessions de Waha jusqu’à 2050 pour en accroître la production
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 08:46

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi la signature d'un accord en Libye pour prolonger les concessions de Waha jusqu'au 31 décembre 2050 et en accroître la production.

L'accord, signé par le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, en présence du Premier ministre libyen Abdoul Hamid Dbeiba, ouvre la voie à une nouvelle phase d'investissement sur les concessions de Waha, indique un communiqué du groupe français.

Il comprend notamment le développement du champ de North Gialo, qui doit permettre d'ajouter 100.000 barils équivalent pétrole par jour de production.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,86 USD Ice Europ -0,65%
Pétrole WTI
61,08 USD Ice Europ -0,34%
TOTALENERGIES
58,7900 EUR Euronext Paris +1,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank