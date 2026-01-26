Libye : TotalEnergies prolonge les concessions de Waha jusqu’à 2050 pour en accroître la production

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi la signature d'un accord en Libye pour prolonger les concessions de Waha jusqu'au 31 décembre 2050 et en accroître la production.

L'accord, signé par le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, en présence du Premier ministre libyen Abdoul Hamid Dbeiba, ouvre la voie à une nouvelle phase d'investissement sur les concessions de Waha, indique un communiqué du groupe français.

Il comprend notamment le développement du champ de North Gialo, qui doit permettre d'ajouter 100.000 barils équivalent pétrole par jour de production.

