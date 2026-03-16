Aux assises, le viol et le meurtre d'une jeune mère après une soirée en discothèque

Une personne participe à une marche blanche à la mémoire de Justice Vayrac, le 6 novembre 2022 à Saint-Céré, dans le Lot ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Le procès d'un ancien ouvrier agricole de 24 ans, accusé d'avoir violé puis tué une jeune mère de famille après une soirée en boîte de nuit en 2022, s'ouvre lundi devant la cour d'assises de la Corrèze.

Le corps de Justine Vayrac, 20 ans, qui présentait une ficelle bleue autour du cou, avait été retrouvé enterré près du domicile de Lucas Larivée, quatre jours après sa disparition.

L'autopsie a révélé des plaies au niveau du visage, une fracture du nez et deux hématomes au niveau du col de l'utérus, compatibles avec un viol. Selon l'expertise légale, la victime est morte par strangulation.

Le mis en cause, déjà connu de la justice à l'époque pour une affaire d'incendie volontaire, a changé plusieurs fois de version sur les faits. Dans la dernière, il dit lui avoir porté un "coup de poing" en contestant l'intention homicide. Il parle également d'une relation sexuelle "consentie".

La disparition de Justine Vayrac, qui étudiait pour devenir aide-soignante et élevait, seule, un enfant de deux ans à Tauriac dans le Lot voisin, avait été signalée le dimanche 23 octobre 2022.

La veille, la jeune femme avait commencé sa soirée avec des amis, chez l'un d'eux à Brive-la-Gaillarde, avant de se rendre avec eux dans un bar de la ville, puis dans une boîte de nuit, "la Charrette".

Selon plusieurs témoignages, la jeune femme avait beaucoup bu. Se sentant mal, elle était sortie de l'établissement avec un ami et ils avaient été rejoints par Lucas Larivée, qu'elle connaissait depuis peu.

Une marche blanche à la mémoire de Justice Vayrac, le 6 novembre 2022 à Saint-Céré, dans le Lot ( AFP / Valentine CHAPUIS )

C'est avec lui qu'elle quitte les lieux, peu avant quatre heures du matin, pour se rendre chez lui à Beynat, à 30 km de Brive, selon l'enquête. Et c'est dans sa chambre qu'il est accusé de l'avoir violée et frappée, avant de l'étrangler.

Douze personnes se sont constituées parties civiles pour le procès prévu jusqu'à vendredi. Lucas Larivée encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Début novembre 2022 dans le Lot, plusieurs centaines de personnes avaient pris part à une marche blanche pour rendre hommage à Justine Vayrac, deux jours après ses obsèques.