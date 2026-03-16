Azerbaïdjan: Un Français condamné à 10 ans de prison pour espionnage, selon RIA

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Un ressortissant français, Martin Ryan, a été condamné lundi par un tribunal azerbaïdjanais à dix ans de prison pour espionnage au profit de la France, rapporte l'agence de presse officielle russe RIA.
Selon Bakou, Martin Ryan, arrêté en décembre 2023, a été reconnu coupable d'avoir recueilli des informations secrètes sur la coopération militaire avec la Turquie et le Pakistan.
Le tribunal a également déclaré que le Français avait recruté des Azerbaïdjanais francophones pour qu'ils coopèrent avec les services de renseignement français.
Martin Ryan a plaidé partiellement coupable.
(Reportage Reuters; rédigé par Lucy Papachristou, version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)
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