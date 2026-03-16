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Azerbaïdjan: Un Français condamné à 10 ans de prison pour espionnage, selon RIA
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 12:03

Élections municipales en France

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Un ressortissant français, ​Martin Ryan, a été condamné lundi par un tribunal ​azerbaïdjanais à dix ans de ​prison pour espionnage ⁠au profit de la ‌France, rapporte l'agence de presse officielle russe ​RIA.

Selon ‌Bakou, Martin Ryan, arrêté ⁠en décembre 2023, a été reconnu coupable d'avoir ⁠recueilli ‌des informations secrètes sur ⁠la coopération militaire ‌avec la Turquie ⁠et le Pakistan.

Le tribunal a ⁠également ‌déclaré que le Français avait ​recruté ‌des Azerbaïdjanais francophones pour qu'ils coopèrent avec ​les services de renseignement français.

Martin ⁠Ryan a plaidé partiellement coupable.

(Reportage Reuters; rédigé par Lucy Papachristou, version française Claude Chendjou, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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