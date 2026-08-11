Liberty Media, propriétaire de la Formule 1, recule après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 600 millions de dollars

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11 août - ** Le titre indicatif de Formule 1 FWONK.O , lié à Liberty Media, a reculé de 1,1 % à 101,54 dollars mardi matin, après la conclusion d'une levée de fonds ** Liberty Media a annoncé mardi matin le prix de l'offre privée d' portant sur 600 millions de dollars d'obligations convertibles à 2,375 % arrivant à échéance le 15 août 2032

** Le prix de conversion de 138,68 dollars représente une prime de 35 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 102,73 dollars ** L'action FWONK a légèrement reculé de 0,1 % lundi après que la société a annoncé cette émission destinée à financer le coût des opérations de « capped call » liées à ses obligations convertibles à 2,25 % arrivant à échéance en 2027, ainsi qu'à couvrir ses besoins en fonds de roulement et à des fins générales, notamment le remboursement des obligations convertibles de 2027 ** Jeudi, la société a indiqué que le chiffre d'affaires de la Formule 1 avait chuté de 38 % en glissement annuel pour s'établir à 764 millions de dollars au deuxième trimestre, en raison de la suppression de quatre courses

** L'action FWONK affiche désormais une hausse de 3 % depuis le début de l'année

** La recommandation moyenne de 12 analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 117,50 dollars, selon les dernières données de LSEG