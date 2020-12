Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Libéraux et sociaux-démocrates au coude-à-coude aux législatives roumaines Reuters • 06/12/2020 à 20:57









par Radu-Sorin Marinas et Luiza Ilie BUCAREST, 6 décembre (Reuters) - Les libéraux emmenés par le Premier ministre roumain sortant, Ludovic Orban, et les sociaux-démocrates (PSD) étaient donnés au coude-à-coude dimanche par les sondages réalisés à la sortie des urnes. Le score serré n'a pas empêché Ludovic Orban de revendiquer la victoire aux élections législatives et il devrait d'ailleurs être reconduit dans ses fonctions par le président Klaus Iohannis en s'alliant à la formation centriste USR-Plus même s'il était devancé par les sociaux-démocrates. Selon l'institut INSOMAR, les Libéraux du PNL ont obtenu 32% des suffrages contre 28% pour le PSD mais un autre sondage accorde 30,5% au PSD contre 29% au PNL. Dans les deux cas, l'USR-Plus est crédité d'environ 16% des voix. Pendant sa campagne, Ludovic Orban a promis de poursuivre les efforts qu'il dit avoir fournis pour rendre son indépendance à la justice, le PSD s'étant selon lui employé à la mettre sous la tutelle du pouvoir lorsqu'ils gouvernaient. Il s'est également engagé à continuer de rapprocher la Roumanie des locomotives économiques de l'Europe en restaurant la confiance des investisseurs et de moderniser les infrastructures. (Radu-Sorin Marinas et Luiza Ilie, Nicolas Delame)

