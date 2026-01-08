Liban-L'armée revendique le monopole des armes dans le sud du pays

L'armée libanaise a déclaré jeudi avoir récupéré le monopole d’État sur les armes dans le sud du pays de manière "efficace et tangible" mais qu'il restait encore du travail pour traiter les munitions non explosées et les tunnels dans la région.

L'armée avait mis pour objectif la fin de l'année 2025 pour s'assurer que les armes présentes dans le Sud-Liban, frontalier d'Israël, seraient celles de l'Etat avant de s'attaquer à d'autres régions du pays.

Sans faire mention du Hezbollah, l'armée a affirmé dans un communiqué avoir étendu son contrôle opérationnel au sud, à l'exception des zones encore occupées par les troupes israéliennes.

Israël et le Hezbollah au Liban ont accepté un cessez-le-feu négocié par les États-Unis en 2024, mettant fin à plus d'un an de combats qui ont culminé avec des frappes israéliennes qui ont fortement affaibli le groupe soutenu par l'Iran. Depuis lors, les deux parties s'accusent mutuellement de violations du cessez-le-feu.

Le Liban est soumis à des pressions croissantes de la part des États-Unis et d'Israël pour désarmer le Hezbollah et ses dirigeants craignent que l'Etat hébreu n'intensifie considérablement les frappes dans ce pays meurtri à cette fin.

Lundi, l'armée israélienne a lancé des frappes au Liban contre "des cibles" attribuées au Hezbollah et au Hamas après avoir émis des ordres d'évacuation dans quatre villages de l'est et du sud du pays.

(Rédigé par Maya Gebeily ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)