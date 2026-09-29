Liam Mallon, ancien cadre d'Exxon, rejoint le conseil d'administration de TMC à l'approche d'une offensive dans le domaine de l'exploitation minière des fonds marins

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La société The Metals Company

TMC.O a annoncé mardi avoir nommé Liam Mallon, ancien directeur de l'amont chez ExxonMobil XOM.N , au sein de son conseil d'administration, alors que l'entreprise poursuit ses projets visant à lancer l'exploitation commerciale des nodules polymétalliques dans les eaux internationales, dans le cadre d'un dispositif américain régissant l'exploitation minière des fonds marins.

Voici quelques détails

* Cette décision intervient alors que l’administration Trump a laissé entendre qu’elle était sur le point d’approuver des permis pour l’exploitation minière en eaux profondes, dans le cadre d’une initiative plus large visant à renforcer l’accès des États-Unis aux minéraux stratégiques utilisés dans une grande partie de l’économie du pays.

* En 2025, la société minière avait demandé à l’administration Trump d’approuver ses projets d’exploitation des fonds marins internationaux, devenant ainsi la première entreprise de ce type à solliciter l’autorisation du gouvernement pour opérer en dehors des eaux territoriales américaines.

* M. Mallon, qui a pris sa retraite l’année dernière après une carrière de 35 ans chez Exxon, présidera également le comité « Développement durable et innovation » de TMC.

* La société a également annoncé que Brendan May, membre du conseil d’administration, quitterait ses fonctions après deux ans au sein de cet organe.

* Exxon, ainsi que ses concurrents Occidental Petroleum

OXY.N et Equinor EQNR.OL , investissent de plus en plus dans des projets liés au lithium.

* Exxon développe actuellement la production de lithium à partir de saumures en Arkansas afin d’approvisionner le marché des batteries pour véhicules électriques, dans le cadre de sa stratégie plus large de développement dans le domaine des minéraux critiques.