Lhyfe passera sur Euronext Growth Paris le 8 septembre

Lhyfe annonce que le transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth Paris sera effectif le 8 septembre, sa demande en ce sens ayant été approuvée par le comité des admissions d'Euronext le 2 septembre.

Ce transfert a pour objectif de permettre à Lhyfe d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire mieux adapté à sa taille et à son stade de maturité, tout en renforçant sa visibilité auprès d'investisseurs spécialisés dans l'accompagnement de sociétés innovantes en forte croissance.

Le transfert de cotation des titres permet également à ce spécialiste de l'hydrogène vert et renouvelable de bénéficier de certains allègements réglementaires et de réduire ses coûts de gestion, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.