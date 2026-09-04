Le député Emmanuel Maurel annonce qu'il participera à la primaire de la gauche

Le député Emmanuel Maurel, le 8 juillet 2024 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le député Emmanuel Maurel, ex-chef de file de l'aile gauche socialiste, a annoncé vendredi être candidat à la primaire organisée par le PS et Place publique, estimant qu'un candidat de gauche "authentique" peut battre le Rassemblement national.

"Je serai candidat pour porter une voix singulière, à la fois pour la France, pour la gauche et puis pour l'Europe", a dit sur franceinfo le patron du petit parti Gauche républicaine et socialiste (GRS).

"Ce que je crois profondément, c'est qu'on peut aller au deuxième tour et battre le Rassemblement national", a-t-il ajouté.

"Si on a un candidat de la gauche socialiste qui est crédible, qui est authentique, qui tire les leçons des erreurs du passé, avec des propositions, avec un projet, c'est possible et c'est pour ça que suis là", a assuré l'ancien socialiste, qui a claqué la porte en 2018.

Emmanuel Maurel, qui siège actuellement au sein du groupe communiste à l'Assemblée nationale, a affirmé avoir pour priorités d'"enrayer le déclin français" et de "défendre les travailleurs".

Le député est le septième candidat déclaré à cette primaire de la gauche socialiste et démocratique. Ceux issus du Parti socialiste devront néanmoins obtenir un certain nombre de parrainages pour pouvoir se présenter, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Maurel, qui est chef de parti.

Le leader de Place publique Raphaël Glucksmann, le patron du PS Olivier Faure, les députés socialistes Philippe Brun et Jérôme Guedj ainsi que l'ex-candidate à la présidentielle Ségolène Royal ont déjà annoncé leur intention d'y participer. L'ex-maire de Châteaudun (Eure-et-Loir) Fabien Verdier a aussi annoncé jeudi qu'il était candidat.

La primaire aura lieu en deux tours les 9-10 et 16-17 octobre.