Lhyfe: le titre monte, pertes semestrielles réduites

(CercleFinance.com) - Le titre Lhyfe s'adjuge plus de 4% mardi matin à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats semestriels marqués par une réduction des pertes, à la faveur d'une multiplication par plus de quatre de son chiffre d'affaires.



Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros pour les six premiers mois de l'année, à comparer avec 0,4 million au 1er semestre 2023.



Dans un communiqué, le groupe attribue cette performance à la montée en puissance de sa production sous l'effet de l'élargissement de son portefeuille de clients suite à la signature de nouveaux contrats en France et en Allemagne.



Conséquence, sa perte d'exploitation courante a été réduite à 13 millions d'euros sur le semestre, contre -16,2 millions au 30 juin 2023, tandis que sa perte nette s'est établie à 14 millions, après -15,9 millions au 1er semestre 2023.



L'entreprise a confirmé en outre ses objectifs pour l'exercice 2024, à savoir un quadruplement de son chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2023, soit un objectif de chiffre d'affaires d'environ cinq millions d'euros.



Au titre de l'exercice 2026, Lhyfe dit toujours viser une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée d'environ 10% pour un chiffre d'affaires consolidé d'environ 100 millions d'euros.



Au 30 juin dernier, le groupe bénéficiait d'une position financière décrite comme 'solide', avec 93 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, contre 114 millions au 31 décembre 2023.





