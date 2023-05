LHYFE : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du 23 mai 2023

Nantes (France) – 23 mai 2023 – 18h00 – L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, s'est déroulée ce mardi 23 mai 2023, sous la présidence de Matthieu Guesné, Président du Conseil d'administration, et en présence des Commissaires aux comptes.

Pour la première fois réunis en assemblée générale depuis l'introduction en Bourse de la société sur le marché Euronext à Paris, les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022 clos le 31 décembre 2022. L'ensemble des trente résolutions mises au vote a été approuvé.

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet de Lhyfe ( www.lhyfe.fr ), espace Investisseurs, section Assemblées générales .

Conformément à la loi, l'ensemble des documents communiqués pour cette Assemblée ont été mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société (1 ter mail Pablo Picasso, 44000 Nantes, France) et sur son site internet ( www.lhyfe.fr ), espace Investisseurs, section Assemblées générales .

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80089-lhyfe-cp-post-agm-23052023-fr.pdf

