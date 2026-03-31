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Lhyfe anticipe une accélération de son activité en 2026
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 08:39

Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable a dégagé un EBITDA ajusté de -27,4 millions d'euros en 2025, contre -25,7 MEUR un an plus tôt. Le résultat opérationnel ressort à -47,6 millions d'euros, contre -29MEUR en 2024, pénalisé par 8,2 MEUR de charges non récurrentes liées à la restructuration annoncée fin 2025.

Au total, la perte nette s'établit à -51,0 millions d'euros, contre -29,2MEUR un an plus tôt. Retraitée des éléments liés à la restructuration, elle ressort à -42,8 MEUR.

Déjà communiqué, le chiffre d'affaires de Lhyfe a quasi-doublé son chiffre d'affaires à 9,8 MEUR, par rapport à 5,1 MEUR en 2024.

En 2026, le groupe entend poursuivre le déploiement de sa feuille de route afin de consolider sa position de producteur d'hydrogène vert. Ses priorités porteront notamment sur la montée en puissance opérationnelle et commerciale de ses sites récemment mis en service en France et en Allemagne.

Parallèlement, Lhyfe poursuivra la construction de ses deux prochains sites français, à Croixrault (5 MW) et au Cheylas (10 MW), en amont de leur mise en service. Le groupe prépare également ses prochaines décisions finales d'investissement, dont celle relative au projet Green Horizon, attendue début 2027.

Pour 2026, Lhyfe anticipe une forte croissance de son chiffre d'affaires lié à la vente d'hydrogène RFNBO, attendue en hausse d'environ 50% par rapport à 2025. Cette progression sera portée par la dynamique des ventes directes ainsi que par une contribution plus significative des ventes indirectes, via un réseau de revendeurs.

En parallèle, le groupe poursuivra le développement de ses activités de développement, d'EPC et d'exploitation pour le compte de ses sociétés de projets, dont les futurs financements et partenariats devraient permettre de concrétiser la valeur créée.

Enfin, Lhyfe met en avant une position de trésorerie solide, d'environ 75 MEUR, ainsi qu'une base industrielle reconnue et un positionnement intégré sur la chaîne de valeur de l'hydrogène vert, à la fois comme opérateur d'unités de production et développeur de projets

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LHYFE
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