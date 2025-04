LFDE crée un poste de responsable du développement international

La Financière de l’Échiquier (LFDE) a recruté Anne-Sophie Girault au poste nouvellement créé de responsable du développement international. L’intéressée rejoint aussi le comité exécutif de la société de gestion appartenant à LBP AM.

Anne-Sophe Girault vient de RBC BlueBay Asset Management, où elle occupait le poste de managing director, responsable de l’Europe continentale. Elle supervisait la stratégie commerciale pour l’Europe continentale, représentant plus de 30 milliards de dollars d’encours sous gestion, et pilotait une équipe de plus de 30 personnes. Elle a également occupé des fonctions stratégiques chez Aviva Investors, Fidelity International et ABN Amro AM.

Chez LFDE, Anne-Sophie Girault a pour mission « d’accélérer le rayonnement international de LFDE et de structurer sa stratégie de développement en Europe et au-delà », détaille un communiqué.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la réalisation de la feuille de route que s’est donnée LFDE depuis son intégration au sein de LBP AM et l’absorption de Tocqueville Finance . Avec plus de 26 milliards d’euros d’encours sous gestion, LFDE entend renforcer sa présence en Europe et poursuivre son développement sur de nouveaux territoires.

« En créant ce poste de head of international development et en le confiant à Anne-Sophie, LFDE franchit une étape décisive dans sa volonté, clairement affichée, d’accélérer son potentiel à l’international (…) », commente Olivier de Berranger, directeur général de LFDE.

Laurence Marchal