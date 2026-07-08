Levi Strauss recule ; revoit ses prévisions annuelles à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** L'action Levi Strauss LEVI.N recule de 5,5 % à 23,04 dollars après la clôture ** La marque de jeans prévoit une croissance de son chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 comprise entre 7,0 % et 7,5 %, contre une prévision antérieure de 5,5 % à 6,5 %

** Elle relève ses prévisions de BPA ajusté à une fourchette comprise entre 1,46 et 1,52 dollar, contre une fourchette précédente de 1,42 à 1,48 dollar

** Le chiffre d'affaires de LEVI au deuxième trimestre progresse de 8 % à 1,56 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,52 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars – données LSEG

** Les droits de douane et les fluctuations des taux de change ont constitué un défi pour LEVI au deuxième trimestre, a indiqué la société

** Le titre a progressé de 17,6 % depuis le début de l'année, à la clôture d'hier