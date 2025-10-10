Levi Strauss perd du terrain, les coûts liés aux droits de douane pesant sur les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre - Les actions de Levi Strauss LEVI.N ont glissé de 7,7% dans les échanges de pré-marché vendredi après que les prévisions de bénéfices annuels du fabricant de denim n'aient pas répondu aux attentes des investisseurs, les coûts liés aux tarifs douaniers l'emportant sur la forte demande de denims à jambes larges en Europe et aux Amériques.

L'entreprise, qui a capitalisé sur la résurgence des vêtements amples chez les clients de la génération Z, a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2025 jeudi.

Toutefois, elle a mis en garde contre un impact de 130 points de base sur ses marges brutes au quatrième trimestre en raison des politiques tarifaires changeantes du président américain Donald Trump.

Levi Strauss s'approvisionne en grande partie en Asie du Sud, notamment au Bangladesh, au Cambodge et au Pakistan - des pays qui sont confrontés à des droits de douane élevés sous l'administration Trump.

Les analystes de Barclays considèrent que les prévisions pour le quatrième trimestre sont "prudentes", car l'entreprise n'a pas constaté de changement de tendance en septembre, ni de recul sur les augmentations de prix jusqu'à présent, tant au niveau des consommateurs que des détaillants.

Les politiques commerciales de Trump ont également pesé sur les marges d'autres détaillants tels que Ralph Lauren

RL.N , Abercrombie & Fitch ANF.N et le propriétaire de sacs à main Coach Tapestry TPR.N .

La société a sécurisé environ 70 % de ses stocks pour les fêtes de fin d'année et a légèrement augmenté ses prix pour atténuer l'impact des droits de douane et se préparer pour le trimestre des fêtes, ont déclaré les dirigeants lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Levi prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,27 et 1,32 dollar, ce qui est supérieur à sa prévision précédente de 1,25 à 1,30 dollar par action. Le point médian est inférieur à une estimation de 1,31 $, selon les données compilées par LSEG.

Les prévisions supposent que les droits de douane américains resteront de 30 % pour la Chine et de 20 % pour les autres pays jusqu'à la fin de l'année.

Le multiple cours/bénéfice à terme de Levi's, une référence commune pour l'évaluation des entreprises, est de 16,94, bien au-dessus des 7,48 d'Abercrombie et des 11,38 d'American Eagle Outfitters AEO.N , selon les données compilées par LSEG.