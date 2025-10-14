Une responsable de la Fed "continue" de pencher pour deux baisses des taux américains cette année

Une des responsables de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) a déclaré mardi qu'elle souhaitait poursuivre la détente des taux d'intérêt entamée le mois dernier.

( AFP / MANDEL NGAN )

"Je continue de prévoir deux autres baisses (des taux) d'ici à la fin de l'année", a affirmé Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la régulation bancaire et l'une des personnes qui votent sur les taux directeurs américains.

Cela implique un abaissement d'un quart de point lors de la prochaine réunion, à la fin du mois, et un autre de même ampleur à l'occasion de la dernière réunion de 2025, en décembre.

En septembre, la Fed a diminué ses taux pour la première fois de l'année pour donner un coup de fouet à l'économie américaine, devant un marché du travail en apparence vacillant.

Mme Bowman aurait souhaité que la détente démarre plus tôt, en juillet, mais elle n'avait pas été suivie par la majorité de ses collègues.

Les responsables de la banque centrale se trouvent dans une situation particulière, le blocage budgétaire ("shutdown") ayant suspendu la publication des indicateurs officiels sur lesquels ils fondent en grande partie leur jugement.

Selon les éléments disponibles, l'économie continue de croître mais des emplois disparaissent et la consommation ralentit, a relevé Mme Bowman, lors d'un événement organisé par l'Institut de la finance internationale (IIF) en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

"Les jeunes diplômés peinent à rentrer sur le marché du travail et les demandeurs d'emploi sont vraiment à la peine", a-t-elle ajouté.

Elle a aussi souligné que la croissance actuelle était "presque exclusivement" portée par les investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

"On observe moins de croissance dans les autres pans de l'économie (...), ce qui, selon moi, n'est pas de bon augure", a poursuivi la responsable monétaire.