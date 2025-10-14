 Aller au contenu principal
Ukraine : l'aide militaire européenne a nettement reculé cet été
information fournie par Boursorama avec Media Services 14/10/2025 à 18:24

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky lors du 7ème sommet de la Communauté politique européenne (CPE) au Bella Center de Copenhague, le 2 octobre 2025. ( Ritzau Scanpix / IDA MARIE ODGAARD )

Le soutien militaire européen a chuté de 57% à l'été 2025 par rapport à la période de janvier à juin, selon l'institut de recherche allemand Kiel Institute.

L'Europe a alloué en juillet et août un total de 3,3 milliards d'euros d'aide militaire, soit une moyenne mensuelle d'1,65 milliard. C ette moyenne est en chute de 57% par rapport à celle (3,85 milliards) des mois de janvier à juin . Grâce à un important don du Canada annoncé fin août, la baisse tous pays confondus se limite à 43% .

"L'Europe réduit son soutien militaire général. Ce qui sera crucial désormais est la manière dont les chiffres vont évoluer à l'automne", a souligné Christoph Trebesch, directeur de recherche au Kiel Institute et responsable du programme "Ukraine Support Tracker" de ce centre.

La plupart de l'aide militaire pendant l'été a été délivrée via l'initiative de l'Otan appelée PURL, un fonds multinational piloté par les Etats-Unis qui permet aux pays européens de financer le transfert d'armes américaines vers l'Ukraine et évite à Kiev d'attendre trop longtemps la livraison d'armes.

A fin août, huit pays de l'alliance y avaient participé pour un total d'1,9 milliard d'euros : Belgique, Canada, Danemark, Allemagne, Lettonie, Pays-Bas, Norvège et Suède.

Washington suspend une partie de son aide militaire à Kiev

Les Européens ont donné ou alloué à l'Ukraine 83 milliards d'euros au total d'aide militaire entre le début de la guerre déclenchée par la Russie en février 2022 et fin août 2025, contre 64,6 milliards pour les Etats-Unis.

Ces derniers étaient les principaux pourvoyeurs d'aide à l'Ukraine jusqu'au retour à la Maison Blanche, le 20 janvier dernier, de Donald Trump, qui a rompu avec la stratégie de soutien de Joe Biden.

Mais les Européens avaient jusqu'à présent pris le relais : le cumul de leur aide militaire avait dépassé celle des Etats-Unis au printemps, pour la première fois depuis juin 2022.

A l'inverse de l'aide militaire, l'aide financière et humanitaire est restée stable par rapport au premier semestre 2025 -elle a été de 7,5 milliards d'euros- , et ce en dépit de l'absence de nouvelle contribution américaine.

"Il est maintenant crucial que cette stabilité s'étende également au soutien militaire, l'Ukraine en dépendant pour maintenir sa défense au sol", souligne Christoph Trebesch.

Guerre en Ukraine
Défense

