LVMH voit une "amélioration des tendances" après des mois de baisse des ventes

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé mardi avoir réalisé 18,28 milliards d'euros de ventes au troisième trimestre, en baisse de 4% à cause de l'effet des taux de change, mais note une "amélioration des tendances".

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

"Avec une croissance organique de 1% (à taux de change comparable, NDLR), le troisième trimestre montre une amélioration pour toutes les activités et toutes les régions à l'exception de l'Europe où les ventes auprès de la clientèle touristique ont diminué, impactées par l'évolution des devises, qui ont pesé davantage sur ce trimestre qu'en début d'année", indique le groupe dans un communiqué.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de LVMH est en recul de 4% sur un an à 58,1 milliards d'euros (-2% en organique).

La mode et maroquinerie - division-phare du groupe, qui comprend les marques Louis Vuitton, Dior ou encore Celine - connaît "une amélioration au troisième trimestre, reflétant une bonne résistance auprès des clientèles locales alors que 2024 bénéficiait de la forte croissance des achats touristiques, notamment au Japon", détail LVMH. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de cette division recule de 7% à 8,5 milliards d'euros (-2% en organique).

Les ventes de vins et spiritueux (Moët, Hennessy, Cheval Blanc, Ruinart...) enregistrent une baisse de 4% au troisième trimestre à 1,33 milliard d'euros (+1% en organique) avec "une amélioration séquentielle sur les champagne et vins, et une bonne performance des rosés de Provence". Le cognac continue de faire les frais des "des tensions commerciales sur la demande sur les marchés clés américain et chinois".

Les ventes de la distribution sélective frôlent les 4 milliards d'euros et progressent de 1,65% (7% en organique) toujours tirées par la "performance remarquable de Sephora". DFS (vente dans les aéroports) "voit la tendance de ses ventes s'améliorer au troisième trimestre, notamment à Macao et à Hong Kong tandis que les mesures de rationalisation des opérations prises depuis le début de l'année portent leur fruit".

L'activité montres et joaillerie recule de 2,8% (mais progresse de 2% en organique) à 2,31 milliards d'euros.

Les ventes de parfums et cosmétiques atteignent 1,96 milliard d'euros (-2,7% et +2% en organique).

Sur les neuf premiers mois de l'année, LVMH estime faire "preuve d'une bonne résistance et poursuit sa forte dynamique d'innovation malgré un contexte géopolitique et économique perturbé".

Par régions, les ventes en Europe et aux Etats-Unis sont "stables" et "bénéficient d'une demande locale solide". Les ventes au Japon reculent "par rapport à la même période de 2024, qui avait profité de la hausse des dépenses de la clientèle touristique en raison de la forte baisse du yen". Les ventes dans le reste de l'Asie connaissent "une amélioration sensible".