L'Europe finit dans le rouge sur fond de turbulences commerciales

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, à l'exception de Londres, dans un contexte marqué par les craintes commerciales tandis qu'en France, la proposition du Premier ministre de suspendre la réforme des retraites de 2023 pour éviter la censure a freiné les pertes du CAC 40 en fin de séance.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,18% à 7.919,62 points. À Francfort, le Dax a reculé de 0,64% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,10%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une baisse de 0,30%, le FTSEurofirst 300 a cédé 0,33% et le Stoxx 600 a reculé de 0,39%.

Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine, qui doivent encore parvenir à un accord commercial durable, ont pesé mardi sur les Bourses européennes, alors que les deux pays ont commencé à imposer des taxes portuaires réciproques aux compagnies maritimes de transport de marchandises.

Cette mesure s'ajoute aux récentes menaces de la Maison blanche d'augmenter massivement les droits de douane contre Pékin et aux restrictions chinoises sur ses exportations de terres rares.

Ce retour des craintes commerciales intervient également à l'approche d'une rencontre envisagée entre le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump en Corée du Sud en marge du sommet de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) débutant le 31 octobre prochain.

"Washington et Pékin se positionnent avant le sommet de novembre : ils escaladent pour désescalader", a déclaré Marc Velan, directeur des investissements chez Lucerne Asset Management.

Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé mardi à 3,2% sa prévision de croissance mondiale pour 2025, contre 3% en juillet, l'impact des droits de douane et les conditions financières s'étant révélés plus favorables que prévu. Le FMI a toutefois averti qu'une nouvelle guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine pourrait ralentir considérablement la production.

La politique française reste par ailleurs au centre de l'attention des investisseurs alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu a obtenu des députés socialistes qu'ils ne le censurent pas dans l'immédiat en proposant une suspension de la réforme des retraites de 2023 jusqu'à l'élection présidentielle. Cette promesse a freiné les pertes du CAC 40.

VALEURS

Le compartiment automobile a reculé de 2,4%, plombé par Michelin, qui a plongé de 8,9%, en bas du CAC 40, après avoir revu à la baisse lundi soir ses prévisions pour l'ensemble de l'année, invoquant des conditions commerciales moins favorables que prévu sur le marché nord-américain. Dans son sillage, l'équipementier allemand Continental a abandonné 4,3%, tandis que l'italien Pirelli a perdu 1,18%.

Soitec est pour sa part ressorti lanterne rouge du SBF 120 (-17%), le groupe français ayant été pénalisé, comme ses homologues du secteur européen des semi-conducteurs, par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Ailleurs en Europe, le fabricant suédois d'équipements de télécommunications Ericsson a pris 18% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux estimations, tout en laissant entrevoir une augmentation potentielle de la distribution aux actionnaires.

Le spécialiste néerlandais de la cartographie numérique TomTom a avancé de 5,9%, soutenu par la hausse de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre.

UBS a fini sur une baisse de 2,09%, alors qu'un tribunal a jugé mardi illégale la radiation de 20 milliards de dollars d'obligations en 2023 dans le cadre du sauvetage de Credit Suisse.

A WALL STREET

Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine freine également l'appétit pour le risque à la Bourse de New York, même si la révision à la hausse des prévisions de croissance mondiale par le FMI a réduit les pertes, tandis que les investisseurs analysent les résultats trimestriels des grandes banques américaines.

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,07%, le Standard & Poor's-500 est stable et le Nasdaq baisse de 0,42%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation allemande, harmonisée aux normes européennes, a légèrement accéléré en septembre pour atteindre 2,4% sur un an, a annoncé jeudi l'office fédéral de la statistique, confirmant les données fournies en première estimation.

Le moral des investisseurs de la première économie de la zone euro s'est par ailleurs amélioré depuis le début du mois d'octobre mais à un rythme moindre que prévu par les économistes, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques Zew.

Au Royaume-Uni, la croissance du salaire hebdomadaire moyen, hors primes, a légèrement ralenti à 4,7% au cours des trois mois à fin août par rapport à l'année précédente, a annoncé mardi l'Office national de la statistique (ONS).

CHANGES

Le dollar perd 0,18% face à un panier de devises de référence, au cours d'une séance volatile marquée par les craintes commerciales.

L'euro avance de 0,29% à 1,1601 dollar, aidé par les annonces de Sébastien Lecornu sur la suspension de la réforme des retraites en France.

La livre sterling perd pour sa part 0,15% face au dollar, entraînée par le ralentissement de la croissance des salaries au Royaume-Uni.

TAUX

Les rendements obligataires ont reculé mardi en Europe sur fond de craintes commerciales, les investisseurs ayant renforcé leurs paris sur une nouvelle baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en raison des dernières menaces de Donald Trump contre la Chine.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu 2,4 points de base à 2,6059%. Le deux ans a reculé d'un point de base à 1,9322%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a fini sur une baisse d'environ 6 points de base à 3,4020%, amplifiant son recul après que le Premier ministre Sébastien Lecornu a proposé de suspendre la réforme des retraites.

Le spread, ou écart de rendement entre l'obligation française à 10 ans et le Bund allemand de même écheance, ressort à 79,65 points de base, contre 82 avant les annonces de Sébastien Lecornu.

Les données indiquant un ralentissement de la croissance des salaires au Royaume-Uni ont pour leur part fait reculer les rendements du Gilt britannique à 10 ans de plus de 7 points de base, à 4,59%, alors que la Banque d'Angleterre (BoE) qui évalue le moment opportun pour procéder à une nouvelle baisse des taux d'intérêt.

Les rendements obligataires américains sont en légère baisse mardi, les prévisions du FMI ayant freiné le recul enregistré plus tôt dans la séance.

Celui des Treasuries à dix ans cède 0,6 point de base à 4,0455%. Le deux ans perd quant à lui 2,1 points de base à 3,5015%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent dans un contexte d'incertitude lié aux tensions commerciales et alors que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a signalé mardi que l'offre mondiale augmenterait plus rapidement que prévu cette année et l'excédent pourrait s'accroître en 2026, à mesure que les membres de l'Opep+ et d'autres producteurs augmenteront leur production.

Le Brent recule de 1,96% à 62,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,77% à 58,44 dollars.

MÉTAUX

Le cours de l'or a atteint mardi un niveau record de 4.179,48 dollars l'once, en raison d'un renforcement des perspectives de baisse des taux de la Fed et d'une résurgence des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'or au comptant évolue à 4.136,69 dollars l'once à 15h57 GMT.

A SUIVRE LE 15 OCTOBRE :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

