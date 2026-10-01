Levi's change de directeur financier, le titre sans grande réaction

La marque de prêt-à-porter américaine Levi's a annoncé mercredi soir la nomination de John Vandemore au poste de directeur financier, une nouvelle bien accueillie par les analystes mais qui recevait un accueil sans grand entrain de la part des investisseurs à la Bourse de New York.

Dans un communiqué diffusé hier soir, le groupe d'habillement indique que John Vandemore prendra ses fonctions le 1er novembre, en remplacement de Harmit Singh, qui avait décidé de faire valoir ses droits à la retraite en avril dernier.

Michelle Gass, la directrice générale du groupe de San Francisco, explique que cette arrivée intervient à un moment "charnière" pour l'entreprise, qui cherche à développer ses activités de vente directe aux consommateurs, en passant moins par les réseaux de ses partenaires distributeurs.

Le confectionneur s'est d'ailleurs donné comme objectif d'atteindre, à terme, un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards de dollars, à comparer avec un peu moins de 6,3 milliards de dollars réalisés sur l'exercice écoulé.

Vandemore rejoint les équipes de Levi's en provenance du fabricant de sneakers confortables Skechers. Pendant toute la durée de son mandat, le groupe est devenu le troisième chausseur mondial en multipliant son chiffre d'affaires par quasiment 3, à plus de 9 milliards de dollars, tout en améliorant ses marges bénéficiaires.

Suite à cette trajectoire, Skechers avait été racheté, puis retiré de la cote, par le fonds de capital-investissement brésilien 3G Capital.

Un choix salué par les analystes

Affichant plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la consommation, Vandemore avait précédemment effectué des passages chez Mattel et Disney.

"Nous le connaissons depuis bientôt 10 ans et considérons qu'il s'agit d'un excellent choix", commente Tom Nikic, l'analyste en charge du secteur chez Needham, dans une note de réaction.

"Bref, même si le départ de Singh va laisser un vide, on a hâte de voir ce que va faire son successeur", ajoute-t-il.

L'annonce de cette nomination survient un peu moins d'une semaine avant la publication par Levi's de ses résultats trimestriels, prévue le 7 octobre.

A la Bourse de New York, le titre gagnait 0,7% jeudi matin à Wall Street, à comparer avec un repli de 0,2% pour le S&P 500. Il perd en revanche 4% cette année, contre un gain de 11,5% pour l'indice de référence.