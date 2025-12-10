Lettre d'information Reuters sur la finance durable : Les Républicains sont-ils toujours en colère contre les fonds indiciels ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

Voici la lettre d'information hebdomadaire de Reuters sur la finance durable, à laquelle vous pouvez vous abonner ici .

J'ai passé des années à suivre les plaintes des Républicains concernant les votes des grands fonds indiciels, qui découlent d'un élan d'enthousiasme pour les réformes des investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance datant de 2020 .

Mais depuis lors, les grandes sociétés de fonds comme BlackRock ont soutenu beaucoup moins de résolutions d'actionnaires et se sont montrées amicales envers les directeur général face à la pression des activistes. La question est maintenant de savoir si le président américain Donald Trump va ordonner des changements dans les règles de vote par procuration, sujet de mon article de cette semaine dont le lien figure ci-dessous.

J'ai également signalé des articles couvrant de nouvelles lunettes intelligentes à la mode, la dernière escarmouche concernant la gouvernance chez Ben & Jerry's, et un recul de l'Union européenne en matière de développement durable.

N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et/ou Bluesky . Vous pouvez me joindre via

Peut-être que Trump et le GOP ont fini d'être en colère contre les fonds indiciels

Les cadres financiers et les dirigeants d'entreprise pourraient bientôt savoir si le président américain Donald Trump poursuivra la croisade républicaine contre les fonds indiciels géants.

Le mois dernier, les groupes commerciaux de Washington s'attendaient à ce que la Maison Blanche publie un décret qui pourrait remodeler la gouvernance d'entreprise en imposant de nouvelles limites aux conseillers en procuration et aux grands fonds indiciels passifs. Les républicains ont déclaré que les "trois grandes" sociétés passives - BlackRock, BLK.N Vanguard et State Street STT.N - "utilisent le pouvoir de vote des actionnaires pour promouvoir un programme politique libéral", selon un rapport de 2022 rédigé par le personnel républicain de la commission bancaire du Sénat.

Mais les votes des sociétés de fonds ont évolué pour devenir plus favorables à la gestion depuis 2022. La question qui se pose désormais est de savoir si les vieilles critiques des républicains à l'égard des fonds indiciels sont toujours d'actualité. J'ai fait des recherches et lu quelques feuilles de thé pour expliquer le contexte de cette question dans mon article de cette semaine, que vous pouvez lire en cliquant ici .

Actualités des entreprises Les préoccupations en matière de protection de la vie privée liées à l'IA et une nouvelle vague de rivaux pourraient remettre en cause la croissance des nouvelles montures Ray-Ban Meta

META.O smart glasses d'EssilorLuxottica ESLX.PA , affirment mes collègues à Milan.

La Ben & Jerry's Foundation présentait des lacunes en matière de contrôles financiers et de gouvernance, selon un audit réalisé par son nouveau propriétaire, Magnum. Ces conclusions ont contribué à mettre la pression sur le président indépendant du conseil d'administration de Ben & Jerry's, selon nos récents articles .

La nouvelle société publique Great British Energy a déclaré qu'elle fournira 15 gigawatts de capacité de production et de stockage d'énergie propre d'ici 2030, dans le but d'accélérer la transition énergétique de la Grande-Bretagne .

Sur mon radar Plusieurs décideurs politiques, dont le régulateur de Wall Street de Trump, Paul Atkins, s'inquiètent de la diminution du nombre d'entreprises publiques américaines. Mais un article publié en 2023 par des professeurs de finance de la Tuck School de Dartmouth et de Virginia Tech montre que ces inquiétudes ne tiennent pas compte des avantages des fusions d'entreprises, qui contribuent à l'accroissement de la richesse.

Les fonctionnaires européens ont accepté d'affaiblir les lois sur le développement durable des entreprises de l'Union, sous la pression des entreprises . Les changements comprennent le report d'une date limite de conformité et l'abandon de l'exigence de plans de transition pour le changement climatique.