Les volumes de Barry Callebaut se redressent, mais les analystes remettent en question les hypothèses relatives au prix du cacao

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* Les volumes du troisième trimestre ont augmenté de 5,7 % par rapport à l'année précédente

* Les volumes annuels devraient reculer de 1 %, contre une baisse de 2,5 % attendue par le consensus

* La société maintient ses prévisions concernant le résultat récurrent de base en devises locales

* Ces prévisions tablent sur un prix du cacao de 3 000 livres sterling la tonne, bien en deçà du niveau actuel

(Ajout de commentaires d’analystes sur les hypothèses relatives au prix du cacao, de détails sur la clientèle et d’informations actualisées sur l’action) par Paolo Laudani et Kira Britten

Le chocolatier suisse Barry Callebaut

BARN.S a annoncé jeudi que ses volumes de vente au troisième trimestre avaient augmenté pour la première fois en deux ans et a prévu une baisse des volumes sur l'ensemble de l'année moins importante que prévu initialement, grâce à la stabilisation de ses activités en Amérique du Nord.

Les volumes de vente ont progressé de 5,7 % par rapport à l’année précédente et le groupe a indiqué qu’il s’attendait désormais à une baisse des volumes de 1 % pour l’exercice se terminant en août, contre une prévision de recul de 2,5 % dans le consensus fourni par l’entreprise.

Les analystes ont remis en question l’hypothèse de Barry Callebaut concernant les prix du cacao, estimés à environ 3 000 £ (4 023,60 $) la tonne, un niveau bien inférieur aux cours actuels du marché, supérieurs à 4 400 £.

Entre mars et mai, au cours du troisième trimestre de la société, les prix du cacao s’établissaient en moyenne à 2 711 £, mais ont dépassé les 3 400 £ au cours des neuf premiers mois de l’exercice comptable de Barry Callebaut.

La société a indiqué que les récentes fluctuations de prix reflétaient une activité spéculative liée aux craintes concernant El Niño ainsi qu’à la volatilité saisonnière observée au plus bas du cycle de récolte.

Les volumes de vente de Barry, qui approvisionne des marques telles que Mondelez MDLZ.O , Nestlé NESN.S et Hershey

HSY.N , sont suivis de près en tant qu’indicateur de la demande mondiale de chocolat après une période de prix record du cacao.

“Il est réjouissant de constater une reprise des volumes après deux années de baisse, grâce à une performance supérieure aux attentes tirée par son activité cacao à faible marge”, a déclaré Jon Cox, analyste chez Kepler Cheuvreux.

“Toutefois, à mesure que les prix du cacao augmentent, les risques pèsant sur le bilan de l’entreprise ainsi que sur la reprise des volumes du marché du chocolat s’accentuent”, a-t-il ajouté.

Svetlana Menshikova, analyste chez Morningstar, a indiqué qu’un écart persistant entre les hypothèses de l’entreprise concernant le prix du cacao et les prix du marché pourrait également peser sur les perspectives pour l’année prochaine.

L'action Barry Callebaut reculait d'environ 0,6 % à 10 h 20 GMT. Elle a perdu environ 10 % au cours des trois derniers mois, alors que les contrats à terme sur le cacao LCCc2 ont grimpé d'environ 90 % sur fond d'inquiétudes concernant les récoltes en Afrique de l'Ouest.

Barry Callebaut, l’un des plus grands transformateurs de cacao au monde, qui fournit le chocolat utilisé dans les glaces Magnum MICCT.AS et les barres KitKat de Nestlé NESN.S , a maintenu ses prévisions tablant sur une baisse de son résultat récurrent de base de l'ordre de 15 % en devises locales cette année.

La société a indiqué que cette hausse des volumes reflétait “les premiers signes d’une stabilisation des fondamentaux et des niveaux de service en Amérique du Nord”.

(1 dollar = 0,7456 livre)